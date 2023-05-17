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Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

Политика
Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

Лидер Российской Федерации Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в стране на период до 2030 года. Об этом стало известно из указа президента.

В течение полугода Кабмин утвердит план мероприятий по реализации утвержденной Владимиром Путным новой стратегии безопасности детей в РФ. Планирование в этой сфере рассчитано на срок до 2030 года.

Ранее российский президент потребовал от Правительства РФ до 15 июня разработать концепцию развития автомобильного туризма, следует из официального интернет-портала Кремля. Путин отдельно указал на необходимость развития автотуризма между Петербургом и Владивостоком.
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