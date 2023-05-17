Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

Лидер Российской Федерации Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в стране на период до 2030 года. Об этом стало известно из указа президента.
В течение полугода Кабмин утвердит план мероприятий по реализации утвержденной Владимиром Путным новой стратегии безопасности детей в РФ. Планирование в этой сфере рассчитано на срок до 2030 года.
Ранее российский президент потребовал от Правительства РФ до 15 июня разработать концепцию развития автомобильного туризма, следует из официального интернет-портала Кремля. Путин отдельно указал на необходимость развития автотуризма между Петербургом и Владивостоком.