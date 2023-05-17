Глава МИД Германии Бербок не смога покинуть Катар из-за второй за три дня поломки самолета

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок задержалась в Катаре из-за поломки самолета. Об этом сообщила газета Spiegel.
Бербок совершала трехдневное турне по странам Персидского залива и должна была вылететь обратно в Берлин, однако вылет был задержан на неопределенное время из-за поломки. Министр и делегация были вынуждены вернуться в отель. О характере неисправности самолета не сообщается.
Отметим, что в понедельник аналогичная ситуация произошла в Саудовской Аравии. Берброк вылетела в Катар с двухчасовой задержкой из-за неисправности воздушного судна.
Ранее глава МИД Германии заявила, что Евросоюз не хочет разрывать экономические отношения с Китаем.