Глава МИД Германии Бербок не смога покинуть Катар из-за второй за три дня поломки самолета

Бербок совершала трехдневное турне по странам Персидского залива и должна была вылететь обратно в Берлин, однако вылет был задержан на неопределенное время из-за поломки. Министр и делегация были вынуждены вернуться в отель. О характере неисправности самолета не сообщается.