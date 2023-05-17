Financial Times: премьер-министр Эстонии Каллас умоляла бизнесменов отказаться от финансовых связей с РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что ей пришлось умолять бизнесменов прибалтийского государства отказаться от торговли с Россией. Об этом сообщает Financial Times.
Каллас пожаловалась на нежелание некоторых компаний из Эстонии соблюдать антироссийские санкции из-за прибыльности торговли с Москвой. По мнению премьера, предприниматели нарушают политический курс страны. Каллас обвинила бизнесменов в том, что они «за кулисами поддерживают Москву».
Ранее Каллас сказала, что Эстония не будет размещать у себя иностранные военные базы. По ее словам, любые тренировочные пространства на территории прибалтийской страны связаны с местными оборонными силами или потребностями в тренировках союзников.