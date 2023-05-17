Медведь попал под колеса иномарки в Марий Эл

Водитель автомобиля Renault Duster вчера в вечернее время, двигаясь в Моркинском районе Марий Эл, сбил медведя. Об этом уведомили в республиканской прокуратуре.
Как пишет ИА «МедиаПоток», по предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие имело место около 20:30 на 11 км автотрассы Морки – Уньжинский в Моркинском районе республики. После аварии автомобилиста отвезли в Моркинскую ЦРБ. О дальнейшей судьбе пострадавшего медведя сведения не поступали, рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура Моркинскго района взяла на особый контроль установление всех деталей данного чрезвычайного происшествия, а также ход процессуальной проверки по этому факту, добавили в пресс-службе ведомства.