Медведь попал под колеса иномарки в Марий Эл

Как пишет ИА «МедиаПоток», по предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие имело место около 20:30 на 11 км автотрассы Морки – Уньжинский в Моркинском районе республики. После аварии автомобилиста отвезли в Моркинскую ЦРБ. О дальнейшей судьбе пострадавшего медведя сведения не поступали, рассказали в надзорном ведомстве.