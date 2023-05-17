Политолог Корнилов: По воле Запада Киев урезает средства на содержание простых украинцев

Как заявили накануне власти Украины, в стране собираются отменить выплаты для некоторых категорий вынужденных переселенцев. По мнению политического эксперта Владимира Корнилова, в условиях военных действий Киеву наплевать на самые незащищенные слои населения.
Как заявила накануне СМИ министр социальной политики Украины Марина Лазебная, государство вскоре намерено урезать расходы на внутренних беженцев. По ее словам, денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой. А также те, у кого были повреждены или разрушены дома. Тем же украинцам, которые возвращаются домой, к работе, выплаты будут прекращены уже с середины мая.
По мнению экспертов, это наглядно говорит о том, что социально-экономическое состояние украинского общества продолжает ухудшаться. А государственная статистика в стране «рисуется» вручную, чтобы создать иллюзию стабильности экономики. К тому же дает о себе знать и огромная «дыра» в украинском госбюджете. Как известно, с начала действия военного положения внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают поддержку от государства — по 2 тысячи гривен (около 5,5 тысяч рублей) на взрослого и по 3 тысячи гривен (около 8 тысяч рублей) на ребенка или инвалида.
Правда, в Кабмине Украины говорят, что денег в бюджете на поддержку ВПЛ уже практически не осталось. «Денег, которые мы заложили в бюджет на эти цели, не хватит до конца года», — заявила министр соцполитики Оксана Жолнович. Поэтому украинская власть решила пересмотреть подход к выплатам «годовых» переселенцам. Во-первых, помощь им планируют сделать адресной. Во-вторых, если кто-то из переселенцев уже нашел работу, то это значит, что он может себя обеспечить самостоятельно. А те, кто еще не работает, тоже должны стремиться к «экономической самостоятельности».
Но беда в том, что с «экономической самостоятельностью» на Украине все очень плохо. По данным ООН, за чертой бедности в этой стране сегодня проживает 7,1 миллиона человек. А с начала спецоперации РФ уровень бедности на Украине вырос почти в пять раз — с 5,5% до 24,2% от всего населения. У многих украинцев в военное время попросту нет денег, а большое количество граждан потеряли работу. Именно поэтому «выплата для ВПЛ», благодаря своей регулярности, являлась большим подспорьем для многих внутренних переселенцев.
Как сообщил ФАН российский политолог и публицист Владимир Корнилов, находясь на финансировании Запада, Киев увеличивает военные расходы в ущерб интересам наименее защищенных граждан.
«Понятно, что финансовое положение Украины целиком и полностью зависит от того, дадут им денег Соединенные Штаты, Евросоюз или Международный валютный фонд. Практически весь бюджет этой страны сейчас, за мелкими исключениями — это результат прямого финансирования со стороны западных структур, — указал Корнилов. — Само собой разумеется, что эти структуры стараются давать деньги на оружие, боеприпасы и военную технику для ВСУ, на бомбы, на то, чтобы теми или иными способами убивать людей на Украине».
Впрочем, продолжил Корнилов, при этом Западу все-таки приходится еще и выдавать Киеву какие-то средства и на содержание самих украинцев.
«Большая часть этих денег идет, понятное дело, на содержание госаппарата, МВД, ФСБ и других силовиков. А то, что остается, перепадает бюджетникам и внутренним переселенцам. Но, поскольку расходы на войну у Запада все выше, то западных денег «по остаточному принципу» остается меньше. В этой ситуации кураторы Украины предпочитают в первую очередь резать расходы на самые слабо защищенные слои населения, которые не в состоянии постоять за свои права. То есть, на внутренне перемещенных лиц, беженцев с самой Украины, которым просто больше некуда деться. К сожалению, в этой ситуации никто не может им в этом помочь. Западные правозащитные организации и слова не посмеют сказать по этому поводу, а властям самой Украины на этих людей, по правде говоря, просто наплевать», — заключил аналитик Корнилов.
Напомним, накануне глава украинской военной разведки Кирилл Буданов подтвердил, что Киев сотрудничает с некоторыми представителями российской оппозиции. Он заявил в интервью местным СМИ, что «абсолютно понятно», что Киев ведет работу с некоторыми деятелями российской оппозиции. По словам Буданова, эти лица передают Киеву «некоторую информацию». При этом Буданов не назвал имен тех, с кем сотрудничает украинская разведка. Ранее Буданов признался в причастности украинской разведки к терактам против россиян. Он сообщил, что «достали» уже многих, были «медийные, публичные случаи, которые стали достоянием общественности». При этом Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».