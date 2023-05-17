Политолог Корнилов: По воле Запада Киев урезает средства на содержание простых украинцев

Но беда в том, что с «экономической самостоятельностью» на Украине все очень плохо. По данным ООН, за чертой бедности в этой стране сегодня проживает 7,1 миллиона человек. А с начала спецоперации РФ уровень бедности на Украине вырос почти в пять раз — с 5,5% до 24,2% от всего населения. У многих украинцев в военное время попросту нет денег, а большое количество граждан потеряли работу. Именно поэтому «выплата для ВПЛ», благодаря своей регулярности, являлась большим подспорьем для многих внутренних переселенцев.