Борцы с вредителями под контролем: Госдума приняла закон об обязательном лицензировании дезинфекторов

В среду, 17 мая, Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект об обязательном лицензировании деятельности по оказанию дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов подчеркнул, что закон посвящен повышению качества услуг по борьбе с вредителями и усилению государственного контроля за данной деятельностью.
«В ходе обсуждения законопроекта были учтены предложения депутатов о недопущении излишней бюрократизации в этой сфере, о принятии антикоррупционных процедур, о снижении издержек предпринимателей, о сохранении в деятельности дезинфекционных операторов прозрачности, исключении монополизма. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, профессионально занимающиеся дезинфекционной обработкой общественных помещений, теперь должны будут получить лицензию на такую деятельность до 1 сентября 2024 года, в дальнейшем работа без лицензии будет уже незаконной. Органы Роспотребнадзора будут осуществлять периодический лицензионный контроль профессиональных дезинфекторов», — пояснил парламентарий.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самим выбирать метод отлова и отношения к пойманным бродячим собакам.
Как сообщает сайт издания РБК, поправки были приняты в первом чтении и изменят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Правительство поддержало предложенные коррективы.