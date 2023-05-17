Будапешт намерен блокировать военные транши Европейскому союзу Киеву, пока объединение не снимет ограничительные меры с OTP Bank.
С соответствующим заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он сказал 17 мая, в среду. Напомним, что прежде Будапешт заблокировал выделение нового транша на сумму 500 миллионов евро для Правительства Украины из Европейского фонда мира.
Прежде политолог Данила Гуреев объяснил, почему Польша и другие государства призывают главу киевского режима Владимира Зеленского завершить вооруженное противостояние. Подробности сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».