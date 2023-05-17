Венгрия будет блокировать военные транши Евросоюза Украине до снятия санкций с ОТР Bank

С соответствующим заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он сказал 17 мая, в среду. Напомним, что прежде Будапешт заблокировал выделение нового транша на сумму 500 миллионов евро для Правительства Украины из Европейского фонда мира.