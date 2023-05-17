Минобороны ФРГ исключило возможность участия в активных поставках истребителей Киеву

Германия не располагает ресурсами для активного участия в коалиции по поставкам истребителей на Украину. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.
У ФРГ недостаточно военной техники и возможностей, отметил глава оборонного ведомства. По этой причине Германия не сможет принять активное участие в коалиции по поставкам истребителей Киеву.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о самом крупном пакете военной помощи, которую Киев получит от Берлина. Германия окажет Украине поддержку в размере 11 миллиардов евро. Она станет самой масштабной с начала 2022 года.