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Минобороны ФРГ исключило возможность участия в активных поставках истребителей Киеву

Армия
Минобороны ФРГ исключило возможность участия в активных поставках истребителей Киеву

Германия не располагает ресурсами для активного участия в коалиции по поставкам истребителей на Украину. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

У ФРГ недостаточно военной техники и возможностей, отметил глава оборонного ведомства. По этой причине Германия не сможет принять активное участие в коалиции по поставкам истребителей Киеву.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о самом крупном пакете военной помощи, которую Киев получит от Берлина. Германия окажет Украине поддержку в размере 11 миллиардов евро. Она станет самой масштабной с начала 2022 года.
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