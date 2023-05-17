Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте реальных зарплат россиян на 3% по итогам 2022 года

Общество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте реальных зарплат россиян на 3% по итогам 2022 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о росте зарплат россиян в реальном выражении на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался показателями заработных плат в России. Мишустин сообщил, что, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выплаты увеличились в реальном исчислении на 3%, а в номинальном — на 13%.

Премьер-министр уточнил, что это предварительные данные, официальная статистика пока готовится к публикации. Также политик отметил показатели инфляции — от мая прошлого года к аналогичному месяцу текущего она составила 2,3%.

Ранее Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора проконтролировать ситуацию с защитой от инфекций в новых регионах. Он отметил, что данный вопрос необходимо держать под особым контролем.
михаил мишустин владимир путин зарплата статистика россия россияне рост зарплат
Военкоры ФАН