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Председатели МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры по мирному соглашению в Москве 19 мая

Политика
Председатели МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры по мирному соглашению в Москве 19 мая

Министры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов проведут двухсторонние переговоры по мирному соглашению в российской столице. Об этом сообщила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча двух председателей состоится 19 мая. Главы внешнеполитических ведомств обсудят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Позже состоятся раздельные встречи глав МИДов с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе для урегулирования ситуации на границе государства. На совещании присутствовал также председатель Европейского совета Шарль Мишель.
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