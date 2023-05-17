Председатели МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры по мирному соглашению в Москве 19 мая

Министры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов проведут двухсторонние переговоры по мирному соглашению в российской столице. Об этом сообщила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча двух председателей состоится 19 мая. Главы внешнеполитических ведомств обсудят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Позже состоятся раздельные встречи глав МИДов с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе для урегулирования ситуации на границе государства. На совещании присутствовал также председатель Европейского совета Шарль Мишель.