Председатели МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры по мирному соглашению в Москве 19 мая

Министры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов проведут двухсторонние переговоры по мирному соглашению в российской столице. Об этом сообщила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова.