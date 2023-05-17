Семья в Иваново отравилась угарным газом, в результате чего погибла 12-летняя девочка

Как пишет сетевое издание «Губерния», правоохранители выяснили, что в квартире находились жительница с двумя дочерями. Мать и младшая девочка были в ванной комнате, когда угарный газ начал распространяться по квартире. Женщина с ребенком потеряли сознание в то время, как 12-летняя девочка, находившаяся в комнате, погибла от отравления. Придя в себя, дама позвонила сожителю, и тот вызвал скорую помощь. Женщину со вторым ребенком госпитализировали, рассказали в СКР.