Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей петербургскому МДТ за нарушения санитарно-эпидемиологических норм

Сотрудница Роспотребнадзора в ходе судебного заседания заявила, что в здании МДТ обнаружили «множество нарушений», которые в совокупности серьезно угрожали жизни и здоровью зрителей и служащих. При этом в РПН подчеркнули, что запрет на временное приостановление работы театр исполнил добросовестно.