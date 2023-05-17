Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей петербургскому МДТ за нарушения санитарно-эпидемиологических норм

Петербургский Малый драматический театр — Театр Европы (МДТ) оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.
«"Академический Малый драматический театр — Театр Европы" оштрафован Куйбышевским судом Санкт-Петербурга на 15 тыс. рублей», — говорится в соответствующем сообщении.
Сотрудница Роспотребнадзора в ходе судебного заседания заявила, что в здании МДТ обнаружили «множество нарушений», которые в совокупности серьезно угрожали жизни и здоровью зрителей и служащих. При этом в РПН подчеркнули, что запрет на временное приостановление работы театр исполнил добросовестно.
Ранее 38-летний актер Малого драматического театра Данила Козловский заявил, что берет перерыв и прекращает творческую деятельность до конца 2023 года, информирует издание «Вечерняя Москва».