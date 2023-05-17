Россияне стали более вдумчиво пользоваться услугами МФО

По мнению специалистов, граждане России все активнее и вдумчивее применяют функционал маркетплейсов для оценки условий получения краткосрочных займов через МФО. Отмечается, что за последний год (с апреля 2022 года по апрель 2023 года) число российских пользователей профильных маркетплейсов в категории займов увеличилось на 65%, сообщает «Деловой мир».