Открытый молодежный чемпионат по подтягиванию и воркауту прошел в белорусском Новополоцке

В городе Новополоцк, что в Витебской области Белоруссии, прошел уже ставший традиционным открытый турнир по подтягиванию и воркауту среди детей и молодежи.
Организаторами соревнований выступили спортивный клуб «Антигеймер», общественное движение «Выбор - ЗОЖ» и физкультурно-спортивный комплекс города Новополоцка, сообщает сетевое издание «Вместе с Россией».
Перед началом соревнований сами будущие участники провели субботник, приведя в порядок площадку и до блеска начистив турники. В турнире приняли участие юные спортсмены и физкультурники, младшему из которых всего шесть лет, и просто случайно зашедшие «на огонек» взрослые и дети, мальчики и девочки. Ребята принесли с собой самодельные плакаты и транспаранты с надписями «Молодежь за трезвый и здоровый образ жизни», «Мы — новое поколение».
Никто из участников и гостей турнира не ушел без приза или подарка. Но, самое главное, все получили море позитива, отличного настроения и положительных эмоций.