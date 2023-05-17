Открытый молодежный чемпионат по подтягиванию и воркауту прошел в белорусском Новополоцке

Перед началом соревнований сами будущие участники провели субботник, приведя в порядок площадку и до блеска начистив турники. В турнире приняли участие юные спортсмены и физкультурники, младшему из которых всего шесть лет, и просто случайно зашедшие «на огонек» взрослые и дети, мальчики и девочки. Ребята принесли с собой самодельные плакаты и транспаранты с надписями «Молодежь за трезвый и здоровый образ жизни», «Мы — новое поколение».