Военный суд в Крыму приговорил главаря и участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» к тюремным срокам

Южный окружной военный суд огласил приговоры в отношении членов террористической крымской ячейки запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»✱ (запрещена в РФ). Их сроки варьируются от 12 до 17 лет.
Лидер группировки Александр Сизиков в рамках уголовного дела по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» получил 17 лет лишения свободы. Участников Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова приговорили к 12 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.
Известно, что Сизиков устанавливал основные цели и задачи террористической ячейки, а также проводил пропагандистскую деятельность по изменению политической системы государств. Суфьянов и Хайреднов принимали участие в собраниях и распространяли идеи организации.
Ранее в нескольких регионах России задержали четырех человек за финансирование террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в РФ), передает RT.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация