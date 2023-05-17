Военный суд в Крыму приговорил главаря и участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» к тюремным срокам

Лидер группировки Александр Сизиков в рамках уголовного дела по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» получил 17 лет лишения свободы. Участников Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова приговорили к 12 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.