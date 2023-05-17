Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил о готовности Зеленского принять мирную миссию стран Африки

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о готовности лидера Киева Владимира Зеленского принять в столице мирную миссию государств Африки.
Никифоров сказал, что 13 мая состоялся разговор между Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В беседе лидер африканской страны сообщил о намерении посетить Украину в составе миссии от нескольких стран Африки.
По словам представителя главы Украины, президент «готов принять высоких гостей» и выслушать их предложения по урегулированию ситуации. При этом Никифоров отметил, что Зеленский на встрече предложит представителям африканских государств присоединиться к реализации украинской «формулы мира».
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин тоже согласился принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Об этом сообщил глава ЮАР Рамафоса.