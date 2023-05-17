Гознак запустил продажу золотых мерных слитков физическим лицам

Инвесторам предоставят возможность удаленно приобретать изделия из драгоценного металла весом 10 и 20 грамм, стало известно из сообщения компании.
Исходя из принятого в апреле закона о возможности приобретать золотые изделия без НДС напрямую у арбитражных организаций, Гознак объявил о начале продаж слитков из драгоценного металла. Компания позволила физическим лицам покупать, продавать и оставлять на хранение мерные слитки золота наряду с инвестиционными монетами.
Акционерное общество предлагает россиянам приобрести слитки массой 10 и 20 грамм. Купить и продать изделия можно в Московском монетном дворе или с помощью мобильного сервиса «Гознак.Инвестиции».
Ранее Минфин РФ рассказал о росте интереса россиян к слитковому драгметаллу. Объемы приобретенного гражданами России инвестиционного золота в прошлом году перевалили за отметку в 75 тонн.