Гознак запустил продажу золотых мерных слитков физическим лицам

Исходя из принятого в апреле закона о возможности приобретать золотые изделия без НДС напрямую у арбитражных организаций, Гознак объявил о начале продаж слитков из драгоценного металла. Компания позволила физическим лицам покупать, продавать и оставлять на хранение мерные слитки золота наряду с инвестиционными монетами.