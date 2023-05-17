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Сына премьера Армении Никола Пашиняна пытались похитить рядом с домом

Происшествия
Сына премьера Армении Никола Пашиняна пытались похитить рядом с домом

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота пытались похитить. Это случилось на территории рядом с домом.

О происшествии сообщили в издании «Айкакан жаманак». Попытка была предпринята в районе 15:00 (по местному времени). Предварительно, к этому причастны члены организации «Зов сыновей». Она создана родителями военнослужащих, которые погибли при событиях в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Пашиняна заставили сесть в машину, но сыну премьера удалось вырваться. После его сбило другое транспортное средство, которое следовало за первым. Информацию о состоянии молодого человека пока не приводят.

Ранее сын экс-президента Узбекистана Петр Каримов подозревался в избиении своей супруги. После освобождения из полицейского участка он бесследно исчез.
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