Сына премьера Армении Никола Пашиняна пытались похитить рядом с домом

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота пытались похитить. Это случилось на территории рядом с домом.
О происшествии сообщили в издании «Айкакан жаманак». Попытка была предпринята в районе 15:00 (по местному времени). Предварительно, к этому причастны члены организации «Зов сыновей». Она создана родителями военнослужащих, которые погибли при событиях в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
Пашиняна заставили сесть в машину, но сыну премьера удалось вырваться. После его сбило другое транспортное средство, которое следовало за первым. Информацию о состоянии молодого человека пока не приводят.
Ранее сын экс-президента Узбекистана Петр Каримов подозревался в избиении своей супруги. После освобождения из полицейского участка он бесследно исчез.