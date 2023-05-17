Сына премьера Армении Никола Пашиняна пытались похитить рядом с домом

О происшествии сообщили в издании «Айкакан жаманак». Попытка была предпринята в районе 15:00 (по местному времени). Предварительно, к этому причастны члены организации «Зов сыновей». Она создана родителями военнослужащих, которые погибли при событиях в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.