Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о сборе с посетителей заведений средств на поддержку участников СВО

С соответствующим предложением парламентарии выступили 17 мая, в среду. По словам депутатов, собирать будут 1% от суммы счета. Такая инициатива не должна вызвать негативного резонанса со стороны гостей заведений, потому что она составляет незначительную часть чека. Однако соответствующее действие создаст положительный эффект в рамках всей государства, резюмировали парламентарии.