Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о сборе с посетителей заведений средств на поддержку участников СВО

Депутаты от партии КПРФ внесли в Государственную думу законопроект о сборе с посетителей баров и ресторанов средств на поддержку участников специальной военной операции на украинской территории.
С соответствующим предложением парламентарии выступили 17 мая, в среду. По словам депутатов, собирать будут 1% от суммы счета. Такая инициатива не должна вызвать негативного резонанса со стороны гостей заведений, потому что она составляет незначительную часть чека. Однако соответствующее действие создаст положительный эффект в рамках всей государства, резюмировали парламентарии.
Прежде заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов заявил, что партия не планирует менять свои цвета из-за совпадения с цветами флага Украины.