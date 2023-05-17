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Суд принял к рассмотрению протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой за отсутствие маркировки иноагента

Происшествия
Суд принял к рассмотрению протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении российской телеведущей Татьяны Лазаревой✱* (признана иностранным агентом на территории РФ) за отсутствие маркировки иноагента.

Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Протокол был составлен и отправлен суду накануне, 16 мая. Если нарушение Лазоревой закона будет установлено, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что комик Семен Слепаков✱ (призван иноагентом в России) и блогер Илья Варламов✱ (признан иноагентом на территории РФ) подали иски к Министерству юстиции России с требованием снять с них статус иностранных агентов.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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