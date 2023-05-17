Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал высокую температуру и головные боли явными симптомами энцефалита

Общество
Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал высокую температуру и головные боли явными симптомами энцефалита

Профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что может являться явными симптомами клещевого энцефалита. Вирусолог считает, что беспокоиться стоит при высокой температуре и головных болях.

Мнением доктора медицинских наук поделилось издание Общественная служба новостей. Альтштейн напомнил, что, кроме энцефалита, с насекомыми может быть связан боррелиоз. Это два совершенно разных заболевания и вероятность того, что укушенный человек одновременно заболеет обоими довольно мала, заявил вирусолог.

Врач обратил внимание, что энцефалит начинается с высокой температуры и головной боли. Если человек с подобными симптомами был в течение двух недель там, где его могли укусить клещи, это повод задуматься, убежден специалист.
клещевой энцефалит клещ энцефалит укус клеща насекомые
Военкоры ФАН