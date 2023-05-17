Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Милованов рассказал, где пригодятся новые авиационные ракеты «Бронебойщик»

Армия
Политолог Милованов рассказал, где пригодятся новые авиационные ракеты «Бронебойщик»

Новейшие российские авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик» пригодились бы при штурме особо крепких опорных пунктов ВСУ. Об этом ФАН рассказал журналист и политолог Евгений Милованов.

По словам эксперта, в ходе испытаний ракета показала свою эффективностью. Ее усиленный заряд способен проламывать долговременные оборонительные сооружения. Кроме того, с их помощью российская авиация сможет с большей отдачей помогать в наступательных операциях.

«Если взять какой-то пример, то у нас есть Артемовск, где применение такой ракеты очень пригодилось для уничтожения последних опорников ВСУ. Они окопались в многоэтажных домах, и эта ракета была бы просто незаменима», — сказал Милованов.

Журналист считает, что сегодня украинские системы ПВО представляют все меньше угрозу для российской авиации.

«Наша авиация еще не показала пик своей эффективности в ходе проведения СВО. Я думаю, что все еще впереди. Но даже последние вылеты и пуски ракет по особо важным объектам внутри Украины доказали эффективность авиации. Артиллерия в таких случаях просто не достает до тех объектов», — дополнил эксперт.

Кроме того, Евгений Милованов отмечает, что сегодня российская авиация не может использовать весь свой потенциал из-за тактики вооруженных сил Украины прикрываться мирным населением.

«Сегодня украинские боевики не стесняются создавать свои расположения, опорные пункты внутри населенных пунктов. Военная техника, боекомплекты находятся прямо рядом с жилой застройкой. Если авиация начнет утюжить все эти "муравейники", то погибнут невинные люди», — заключил журналист.

Напомним, что новые ракеты «Бронебойщик» предназначены для самолетов Су-25 и вертолетов Ми-8. Они оснащены пусковыми блоками неуправляемых ракет. Известно, что боевая часть «Бронебойщика» превосходит своих предшественников в пять-шесть раз.

Ранее Евгений Милованов рассказывал ФАН о том, что российская авиация может остановить любые попытки контрнаступления со стороны вооруженных сил Украины.
новые технологии авиация ракеты всу СВО Украина
Военкоры ФАН