Политолог Милованов рассказал, где пригодятся новые авиационные ракеты «Бронебойщик»

Новейшие российские авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик» пригодились бы при штурме особо крепких опорных пунктов ВСУ. Об этом ФАН рассказал журналист и политолог Евгений Милованов.
По словам эксперта, в ходе испытаний ракета показала свою эффективностью. Ее усиленный заряд способен проламывать долговременные оборонительные сооружения. Кроме того, с их помощью российская авиация сможет с большей отдачей помогать в наступательных операциях.
«Если взять какой-то пример, то у нас есть Артемовск, где применение такой ракеты очень пригодилось для уничтожения последних опорников ВСУ. Они окопались в многоэтажных домах, и эта ракета была бы просто незаменима», — сказал Милованов.
Журналист считает, что сегодня украинские системы ПВО представляют все меньше угрозу для российской авиации.
«Наша авиация еще не показала пик своей эффективности в ходе проведения СВО. Я думаю, что все еще впереди. Но даже последние вылеты и пуски ракет по особо важным объектам внутри Украины доказали эффективность авиации. Артиллерия в таких случаях просто не достает до тех объектов», — дополнил эксперт.
Кроме того, Евгений Милованов отмечает, что сегодня российская авиация не может использовать весь свой потенциал из-за тактики вооруженных сил Украины прикрываться мирным населением.
«Сегодня украинские боевики не стесняются создавать свои расположения, опорные пункты внутри населенных пунктов. Военная техника, боекомплекты находятся прямо рядом с жилой застройкой. Если авиация начнет утюжить все эти "муравейники", то погибнут невинные люди», — заключил журналист.
Напомним, что новые ракеты «Бронебойщик» предназначены для самолетов Су-25 и вертолетов Ми-8. Они оснащены пусковыми блоками неуправляемых ракет. Известно, что боевая часть «Бронебойщика» превосходит своих предшественников в пять-шесть раз.
Ранее Евгений Милованов рассказывал ФАН о том, что российская авиация может остановить любые попытки контрнаступления со стороны вооруженных сил Украины.