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Председатель турецкой РНП Кемаль Кылычдароглу назвал Реджепа Тайипа Эрдогана фальшивым лидером

Политика
Председатель турецкой РНП Кемаль Кылычдароглу назвал Реджепа Тайипа Эрдогана фальшивым лидером

Председатель «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу (РНП) резко высказался в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, Эрдоган «фальшивый лидер».

Кылычдароглу назвал своего соперника на президентских выборах в Турции и действующего главу государства «фальшивым лидером». Свою позицию председатель РНП обосновал отношениями Эрдогана с Россией.

Ранее действующий турецкий президент рассказал о своих планах в случае переизбрания на пост главы государства. По его словам, внешняя политика страны останется неизменной, включая отношения с Россией и США.
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