Председатель турецкой РНП Кемаль Кылычдароглу назвал Реджепа Тайипа Эрдогана фальшивым лидером

Председатель «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу (РНП) резко высказался в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, Эрдоган «фальшивый лидер».
Кылычдароглу назвал своего соперника на президентских выборах в Турции и действующего главу государства «фальшивым лидером». Свою позицию председатель РНП обосновал отношениями Эрдогана с Россией.
Ранее действующий турецкий президент рассказал о своих планах в случае переизбрания на пост главы государства. По его словам, внешняя политика страны останется неизменной, включая отношения с Россией и США.