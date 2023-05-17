Автоинспекторы из Уфы подбросили водителю наркотики и «заработали» уголовную статью

Госавтоинспекторы совместно с подставным «сотрудником наркоконтроля» подбросили в машину какой-то сверток и потребовали у водителя и его пассажира деньги в обмен на обещание замять дело.
Как пишет сетевое издание «РФ-СМИ», два стоматолога ехали на машине, когда их остановили сотрудники ДПС вместе с мужчиной «в гражданке», который представился работником наркоконтроля. Инспекторы во время досмотра авто удачно «выявили» там черный сверток с неизвестными веществами. Тут же медикам была предложена сделка: они отдают один миллион рублей или становятся фигурантами уголовного дела.
Водитель отдал вымогателям 200 000 рублей и часы Tag Heuer стоимостью порядка 700 000 рублей, а его приятель добавил 100 000 рублей. Сразу после инцидента медработники обратились в полицию.
Вскоре одного из участников вымогательства задержали, и он во всем сознался. Теперь ему вместе с коллегой светит дело о мошенничестве. В данный момент правоохранители устанавливают личность «сотрудника наркоконтроля», участвовавшего в махинации.