Автоинспекторы из Уфы подбросили водителю наркотики и «заработали» уголовную статью

Как пишет сетевое издание «РФ-СМИ», два стоматолога ехали на машине, когда их остановили сотрудники ДПС вместе с мужчиной «в гражданке», который представился работником наркоконтроля. Инспекторы во время досмотра авто удачно «выявили» там черный сверток с неизвестными веществами. Тут же медикам была предложена сделка: они отдают один миллион рублей или становятся фигурантами уголовного дела.