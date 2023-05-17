NYT: командование ВСУ отправляет в Бахмут только добровольцев из-за катастрофической обстановки в городе

Командование Вооруженных сил Украины отправляет в Бахмут (Артемовск) только добровольцев из-за катастрофической обстановки в населенном пункте. Об этом пишет газета New York Times.
Издание привело комментарии солдат ВСУ. По их словам, на территории Бахмута ситуация настолько катастрофическая, что туда перебрасывают только добровольцев. При этом командование предупреждает, что шансы вернуться очень малы. Из-за непрекращающихся обстрелов украинские военные называют безумием нахождение в городе.
Напомним, что операция по штурму Бахмута осуществляет только силами ЧВК «Вагнер». В настоящий момент «музыканты» держат под контролем более 90% всей территории города.