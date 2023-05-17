NYT: командование ВСУ отправляет в Бахмут только добровольцев из-за катастрофической обстановки в городе

Издание привело комментарии солдат ВСУ. По их словам, на территории Бахмута ситуация настолько катастрофическая, что туда перебрасывают только добровольцев. При этом командование предупреждает, что шансы вернуться очень малы. Из-за непрекращающихся обстрелов украинские военные называют безумием нахождение в городе.