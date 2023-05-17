«Уверен в нашем достойном ответе»: военный аналитик Насонов об обстреле Луганска британскими ракетами

Эти ракеты они только-только передали. А украинская сторона может дать любое объяснение поражению мирных объектов. Дескать, там находилось какое-то подразделение российских сил, техника, вооружения. К тому же, британцы передали не такое уж большое количество этих ракет. Возвращать их накладно. Ну и разумеется, англичанка, как всегда, гадит России, лелеет мечту о поражении нашей страны.