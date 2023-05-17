«Уверен в нашем достойном ответе»: военный аналитик Насонов об обстреле Луганска британскими ракетами

Боевые самолеты киевского режима 12 мая нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. Для атаки использовались поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. Затем последовали и новые обстрелы.
В интервью с ФАН военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов оценил вероятный ответ России.
— Исходя из технических характеристик этих британских ракет, что может противопоставить им наша страна?
— Ракеты Storm Shadow относятся к классу «воздух-земля», то есть запускаются с самолета, с довольно приличной высоты. Пуск такой ракеты, безусловно, говорит о применении соответствующей авиации. Сама ракета не маленькая, и она вносит изменения в аэродинамику воздушного судна.
Поэтому задача наших ПВО следить за такими воздушными объектами, траекторией их полетов.
Уверен, что в самое ближайшее время будет дан адекватный и многократно превышающий последствия от их террористических действий ответ наших вооруженных сил. Мы нанесем действительно достойный удар, в том числе и по применению Storm Shadow. В том числе и по использованию т.н. «ракет-обманок».
— Да, им удалось обмануть наше ПВО. А как это могло выглядеть технически?
— Вероятно, они переоборудовали самолет абсолютно для этого не предназначенный. То есть это не английский борт, а отечественный. Он был оборудован подвесным снаряжением — была необходимость проверить получится ли у них осуществить пуск такой ракеты.
Получилось. То есть это было тестовое задание и нам на него также придется дать ответ.
— Удар был нанесен по мирным объектам. Может ли это быть случайностью?
— Попадание по мирным объектам Луганска не может быть случайным. В ракете есть головка наведения куда встроено специальное устройство, обеспечивающее точность до двух-трех метров.
— Лондон вроде бы призывал Украину не бить по таким целям. Возможно ли представить такую, наверное, фантастическую картину: британцы отзывают это оружие у киевского режима?
— Предполагаю с высокой степенью вероятности, что это вряд ли произойдет.
Эти ракеты они только-только передали. А украинская сторона может дать любое объяснение поражению мирных объектов. Дескать, там находилось какое-то подразделение российских сил, техника, вооружения. К тому же, британцы передали не такое уж большое количество этих ракет. Возвращать их накладно. Ну и разумеется, англичанка, как всегда, гадит России, лелеет мечту о поражении нашей страны.
— А какую цель преследовала Украина, нанеся удар по ЛНР британскими ракетами Storm Shadow?
— Прежде всего, это попытка продемонстрировать силу, то есть подтверждение наличия этих ракет и переоборудованных самолетов для воздушных атак. Это и проявление т.н. «контрнаступа».
Удар по промышленным объектам Луганска демонстрирует также и пещерную агрессивность киевского режима, готовность продолжать войну любыми средствами.
Кроме того, ВСУ в данном случае показывают России наличие у них дальнобойного оружия, способного преодолевать расстояние в 560 км, то есть значительная часть российской территории может быть подвержена достаточно серьезному ракетному удару.
Но, повторюсь, уверен в нашем достойном ответе.
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