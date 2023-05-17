Франция изучает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp. Об этом сообщила газета Monde, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.
По словам представителя политической элиты Франции, Париж рассматривает различные способы передачи вооружений. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Издание отмечает, что Елисейский дворец стал рассматривать возможность отправки на Украину ракет Scalp поле того, как Великобритания пообещала передать киевскому режиму ракеты Storm Shadow – британский эквивалент французских ракет.
Ранее эксперты сообщили, что Лондон поставками вооружений Киеву по сути подложили Украине «грязную бомбу». После взрыва склада боеприпасов на западных территориях государства резко вырос радиационный фон.