Франция изучает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp

По словам представителя политической элиты Франции, Париж рассматривает различные способы передачи вооружений. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Издание отмечает, что Елисейский дворец стал рассматривать возможность отправки на Украину ракет Scalp поле того, как Великобритания пообещала передать киевскому режиму ракеты Storm Shadow – британский эквивалент французских ракет.