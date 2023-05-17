Глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри призвал сформировать еще одно правительство

Триполи, 17 мая. Председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри выступил с резкой критикой недавнего решения Палаты представителей республики об отстранении от должности премьер-министра Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги.
На своей странице в соцсети он заявил, что данный шаг является подозрительным и свидетельствует о продолжающейся политической неразберихе в стране. Аль-Мишри напомнил, что ранее Палата представителей аналогичным образом отозвала доверие у Правительства национального единства, возглавляемого Абд аль-Хамидом Дбейбой. Это произошло без согласования с ВГС.
Кроме того, парламент отказался утвердить госбюджет, что привело к безотчетности и отсутствию надзора в вопросе траты государственных средств. В связи с этим Аль-Мишри призвал парламент обратить внимание на высшие интересы Ливии и сформировать совместно с ВГС четкую дорожную карту, которая приведет к выборам под руководством нового кабмина, имеющего уменьшенный состав.
«Для завершения переходного периода мы должны создать новое мини-правительство. Ему предстоит организовать электоральный процесс. Необходимо также перестать зацикливаться на издании законов и поправок к ним, которые не требуются на текущем этапе», — отметил глава ВГС.
Ранее пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек сообщил, что парламент большинством голосов решил отстранить Фатхи Башагу от должности премьера. На его место временно назначен министр финансов ПНСт Усама Хаммад.