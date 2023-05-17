Глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри призвал сформировать еще одно правительство

Кроме того, парламент отказался утвердить госбюджет, что привело к безотчетности и отсутствию надзора в вопросе траты государственных средств. В связи с этим Аль-Мишри призвал парламент обратить внимание на высшие интересы Ливии и сформировать совместно с ВГС четкую дорожную карту, которая приведет к выборам под руководством нового кабмина, имеющего уменьшенный состав.