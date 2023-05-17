Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило о сильном ветре в городе 18 мая

Представители Главного управления МЧС России по Петербургу предупредили горожан и гостей Северной столицы об ухудшении погоды 18 мая, информирует kp.ru.
«В Петербурге 18 мая ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
До этого главный метеоролог Петербурга Александр Колесов рассказал о резком похолодании. По его словам, холодная погода задержится в мегаполисе только на сутки. В пятницу, 19 мая, снова ожидается весна, переходящая в лето. В субботу и воскресенье температура воздуха перевалит за 20 градусов выше нуля. Но дождить будет вплоть до понедельника.