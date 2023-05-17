Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило о сильном ветре в городе 18 мая

До этого главный метеоролог Петербурга Александр Колесов рассказал о резком похолодании. По его словам, холодная погода задержится в мегаполисе только на сутки. В пятницу, 19 мая, снова ожидается весна, переходящая в лето. В субботу и воскресенье температура воздуха перевалит за 20 градусов выше нуля. Но дождить будет вплоть до понедельника.