Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой избил свою супругу до состояния комы

Экс-возлюбленный заслуженной артистки России Анастасии Волочковой сильно избил свою жену. Она находится в коме.
Сергей Кузнецов нанес удары супруге Анастасии в квартире в Бауманском районе Москвы. Позже он остановился. На шум отреагировали соседи пары и обратились за помощью в полицию и скорую, передает Telegram-канал Shot.
Пострадавшая попала в реанимацию в московскую больницу. Медики выявили у нее черепно-мозговую травму, а также синяки по всему телу и на лице. По факту нападения Кузнецов задержан правоохранительными органами.
Ранее в Калининградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил несовершеннолетнюю девушку камнем. После этого он изнасиловал ее, продолжая применять орудие.