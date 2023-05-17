Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой избил свою супругу до состояния комы

Происшествия
Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой избил свою супругу до состояния комы

Экс-возлюбленный заслуженной артистки России Анастасии Волочковой сильно избил свою жену. Она находится в коме.

Сергей Кузнецов нанес удары супруге Анастасии в квартире в Бауманском районе Москвы. Позже он остановился. На шум отреагировали соседи пары и обратились за помощью в полицию и скорую, передает Telegram-канал Shot.

Пострадавшая попала в реанимацию в московскую больницу. Медики выявили у нее черепно-мозговую травму, а также синяки по всему телу и на лице. По факту нападения Кузнецов задержан правоохранительными органами.

Ранее в Калининградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил несовершеннолетнюю девушку камнем. После этого он изнасиловал ее, продолжая применять орудие.
волочкова нападение кома реанимация москва
Военкоры ФАН