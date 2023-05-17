В итальянском городке стали использовать ослов вместо мусоровозов

В итальянском городе Кастельбуоно решили отказаться от загрязняющих воздух грузовиков, поэтому теперь там работают милые и пушистые ослята, которые пришли на смену большим и шумным мусоровозам. Четвероногие мусорщики уже успели стать хорошими друзьями для местных жителей.
Каждое утро для осликов начинается с гигиенических процедур: им тщательно очищают шерсть и навешивают на них емкости для перевозки мусора, подготавливая к рабочей смене. Всю вторую половину дня животные отдыхают и пасутся.
«В семь часов утра мы приходим на рабочее место и начинаем свой день. Мы выводим ослов, чистим их, причесываем, крепим седла и вместе отправляемся в деревню для сбора мусора от двери к двери», — рассказал мусорщик Антонио.
Многие жители этого небольшого городка специально выходят на улицу, чтобы поприветствовать новых работников. Они общаются с ними, подкармливают и гладят. Мэр Кастельбуоно Марио Сисеро рассказал, что ослы, помимо своей основной задачи, также выполняют функцию животных-реабилитологов — они помогают людям восстановиться после тяжелых болезней.
«Горожане полюбили этих животных. Они очень хорошие, милые и приветливые. Крмое того, они помогают людям, у которых есть трудности с реабилитацией. Мы называем это «онотерапией» — это очень полезная услуга», — заявил мэр города.