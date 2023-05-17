В итальянском городке стали использовать ослов вместо мусоровозов

Многие жители этого небольшого городка специально выходят на улицу, чтобы поприветствовать новых работников. Они общаются с ними, подкармливают и гладят. Мэр Кастельбуоно Марио Сисеро рассказал, что ослы, помимо своей основной задачи, также выполняют функцию животных-реабилитологов — они помогают людям восстановиться после тяжелых болезней.