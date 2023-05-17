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Минобороны Великобритании: Лондон не собирается передавать истребители Украине

Армия
Минобороны Великобритании: Лондон не собирается передавать истребители Украине

Великобритания не собирается передавать истребители Украине. Такое заявление сделали представители министерства обороны иностранного государства.

При этом Лондон не отказался от обучения украинских пилотов. В британском военном ведомстве отметили, что этот процесс займет значительный период времени.

Ранее Великобритания анонсировала отправку Киеву нового пакета военной помощи, включающего ударные дроны дальностью 200 км. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о негативном отношении к этому российского руководства, подчеркнув, что БПЛА не окажут существенного воздействия на ход СВО, но осложнят жизнь Украине, сообщал «Царьград».
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