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Семерых детей госпитализировали с отравлением курительной жидкостью в Балашове Саратовской области

Происшествия
Семерых детей госпитализировали с отравлением курительной жидкостью в Балашове Саратовской области

В одной из школ города Балашов Саратовской области сразу семь школьников пожаловались на отдышку и тахикардию. Как сообщает источник «РЕН.ТВ», дети отравились никотиновой смесью для вейпов.

Собеседник телеканала отметил, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу для дальнейшего медицинского осмотра. По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, дети рассказали ему, что они повредили емкость с никотиновой жидкостью, а после надышались вредными парами.

Ранее в Челябинской областной детской клинической больнице врачам удалось спасти 13-летнего подростка, который отравился электронным устройством для курения. Как передает RT, ребенок провел в реанимации трое суток.
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