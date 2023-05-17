Семерых детей госпитализировали с отравлением курительной жидкостью в Балашове Саратовской области

Собеседник телеканала отметил, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу для дальнейшего медицинского осмотра. По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, дети рассказали ему, что они повредили емкость с никотиновой жидкостью, а после надышались вредными парами.