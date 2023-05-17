«Теперь это так называется»: Пригожин объяснил значение тезиса Минобороны РФ «занять более выгодный рубеж»

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что министр обороны России уже около недели находится на территории Бахмута и пребывает в местном подвале. Однако позже основатель ЧВК «Вагнер» пояснил, что в этот населенный пункт прибыл будущий глава МО, а не действующий.