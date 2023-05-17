«Теперь это так называется»: Пригожин объяснил значение тезиса Минобороны РФ «занять более выгодный рубеж»

Выгодным рубежом в районе Бахмута (Артемовска) для Минобороны являются те территории, которые бойцы ЧВК «Вагнер» месяцами отбивали у противника. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Ранее МО России в ежедневной сводке сообщило, что подразделения ВДВ в результате наступательных действий на Бахмутском направлении сумели занять более выгодную позицию для обороны. На фоне этого журналисты издания попросили Пригожина дать комментарий по поводу обнародованной информации.
«К сожалению, те территории, которые ЧВК «Вагнер» месяцами отбивала у противника, в том числе в районе Клещеевки, которая утрачена на сегодняшний день подразделениями министерства обороны, это и есть, тот самый, «более выгодный рубеж». Когда отдаешь противнику огромные территории, политые кровью наших боевых товарищей, это называется теперь не «сбежал, испугавшись» (стилистика автора изменена. — Прим. ред.), а «занял более выгодный рубеж»», — публикует заявление основателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что министр обороны России уже около недели находится на территории Бахмута и пребывает в местном подвале. Однако позже основатель ЧВК «Вагнер» пояснил, что в этот населенный пункт прибыл будущий глава МО, а не действующий.