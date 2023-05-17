Франция выдала ордер на арест главы ЦБ Ливана

Прокуратура Франции выдала ордер на арест Риада Саламе — главы Центрального банка Ливана, который подозревается в мошенничестве и отмывании денег.
Управляющий ЦБ стал объектом судебных расследований как у себя в стране, так и за рубежом. Местные жители считают, что Саламе способствовал ускорению финансового кризиса, который начался в 2019 году и вверг три четверти 6-миллионного населения в нищету.
В конце февраля в ходе расследования в Ливане прокурор Бейрута Раджа Хамуш предъявил обвинения главе ЦБ, его брату и бывшей помощнице Марианне Хоайек в коррупции. Им вменяют хищение государственных средств, подделку документов, незаконное обогащение, отмывание денег и нарушение налогового законодательства.
Судебная команда из Франции, Германии и Люксембурга также подозревает главу ЦБ Ливана в ряде финансовых преступлений, включая незаконное обогащение и предполагаемое отмывание 330 миллионов долларов. Европейская делегация изучила состояние, которое он накопил за тридцать лет работы, и начала расследование. Позже банкир был вызван в парижский суд, где ему должны были предъявить предварительные обвинения. Однако глава ЦБ не прибыл на слушание, назначенное на 16 мая.
«Полицейские четыре раза посещали Центральный банк на прошлой неделе, чтобы вручить Риаду Саламе официальную повестку от имени французских властей, но они нигде не смогли его найти», — сообщил агентству France-Presse представитель власти Парижа.
По причине неявки на судебное заседание главы Центрального банка Ливана французская прокуратура выдала ордер на его арест. Риад Саламе отрицает все обвинения против себя, настаивая на том, что свое состояние получил от предыдущей работы инвестиционным банкиром в Merrill Lynch. Адвокаты защиты, представляющие интересы Саламе, его брата и Хоайек, подали официальный запрос в прокуратуру, в котором требуют приостановить европейское судебное разбирательство, так как это противоречит продолжающемуся ливанскому расследованию. На данный момент местонахождение главы ЦБ неизвестно.