Франция выдала ордер на арест главы ЦБ Ливана

Судебная команда из Франции, Германии и Люксембурга также подозревает главу ЦБ Ливана в ряде финансовых преступлений, включая незаконное обогащение и предполагаемое отмывание 330 миллионов долларов. Европейская делегация изучила состояние, которое он накопил за тридцать лет работы, и начала расследование. Позже банкир был вызван в парижский суд, где ему должны были предъявить предварительные обвинения. Однако глава ЦБ не прибыл на слушание, назначенное на 16 мая.