Политолог Стариков: Хватит считать санкционные пакеты ЕС против России

Напомним, ранее Евросоюз не решался вводить санкции напрямую против российского газа. В ЕС была лишь частично национализирована часть имущества Газпрома, остановлена сертификация «Северного потока – 2», и введены персональные санкции против менеджмента компании. Тем не менее, сами поставки российского газа европейцы не трогали. Они снизились в прошлом году по другим причинам. Сначала возникли проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока – 1» в Канаде, потом оба «Северных потока» в Балтийском море были подорваны. Еще один газопровод «Ямал – Европа», проходящий по польской территории, попал под удар — сначала Польша незаконно отняла долю Газпрома в этой трубе, а потом Россия и вовсе запретила ее использовать.