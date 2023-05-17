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Политолог Стариков: Хватит считать санкционные пакеты ЕС против России

Политика
Политолог Стариков: Хватит считать санкционные пакеты ЕС против России

По данным американских СМИ, ряд стран ЕС слишком сильно сопротивляется идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, так что эту меру вряд ли включат в 11-й пакет санкций против РФ. Как считает российский политолог Николай Стариков, полный разрыв энергетических связей между Европой и Россией уже не за горами.

По словам источников издания Politico в Брюсселе, сопротивление наблюдается со стороны государств, которые зависят от поставок из России, так что сама идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям практически завершены, и добавить в пакет столь серьезную меру вряд ли возможно. Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа.

По данным СМИ, страны «Большой семерки» и Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако как сообщают источники, обсуждение продолжается, и «в конце туннеля света еще нет». Это решение полностью запретит возобновление поставок трубопроводного газа из России в Польшу и Германию. По данным СМИ, эти санкции необходимы, чтобы «европейские партнеры не передумали в ближайшем будущем».

Как сообщил ФАН российский политолог и публицист Николай Стариков, нет никакого смысла в том, чтобы продолжать считать санкционные пакеты, вводимые против РФ, и тем более какие-то отдельные меры.

«Мне кажется, нужно перестать считать все эти санкционные пакеты, которые готовится ввести или не ввести ЕС, а также изучать их содержимое. На мой взгляд, тут все очень просто. Сегодня уже ясно, что коллективный Запад во главе с США будет на корню разрушать все экономические связи с Россией, причем в ущерб экономикам тех или иных стран. Это — неизбежный процесс, — указал эксперт. — Да, сейчас какая-нибудь Венгрия или Словакия пока не хотят отказываться от российского трубопроводного газа, просто потому что у них никакого другого нет. А если от него отказаться по политическим причинам, то у них сразу же будут очень серьезные экономические последствия».

Но рано или поздно все эти страны-оппозиционеры все равно будут принуждены к такому шагу — не в 11-м, так в 27-м пакете санкций Евросоюза, продолжил он.

«Так или иначе, в какой-то момент поставки в Европу трубопроводного газа из РФ все равно будут прекращены. А затем наверняка будут запрещены и поставки сжиженного российского газа. Уверен, все это обязательно будет. А если какие-то европейские страны продолжат упираться, то тогда "неизвестная проукраинская группировка" возьмет и просто взорвет какой-нибудь магистральный трубопровод, по которому они получают «голубое топливо». На мой взгляд, такие вещи абсолютно неизбежны, это — элементы прямого давления США на своих "младших партнеров"», — считает Стариков.
Политолог Стариков: Хватит считать санкционные пакеты ЕС против России

Более того — это элементы более глобального плана по «созданию двух миров» в самом ближайшем будущем, продолжил он.

«Понимая, что больше не в состоянии контролировать весь мир, Соединенные Штаты намерены оторвать от него большой западный «кусок». Чтобы продолжать быть в нем таким же гегмоном, каким они были когда-то для целой планеты. При этом они не оставят и попыток влезть и в тот "кусок" мира, который останется после отрыва от него Запада. Таким образом, все новые и новые энергетические санкции против России пока что не имеют видимого порога окончания», — заключил Николай Стариков.

Напомним, ранее Евросоюз не решался вводить санкции напрямую против российского газа. В ЕС была лишь частично национализирована часть имущества Газпрома, остановлена сертификация «Северного потока – 2», и введены персональные санкции против менеджмента компании. Тем не менее, сами поставки российского газа европейцы не трогали. Они снизились в прошлом году по другим причинам. Сначала возникли проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока – 1» в Канаде, потом оба «Северных потока» в Балтийском море были подорваны. Еще один газопровод «Ямал – Европа», проходящий по польской территории, попал под удар — сначала Польша незаконно отняла долю Газпрома в этой трубе, а потом Россия и вовсе запретила ее использовать.

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