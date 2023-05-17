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Минобороны РФ: пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ уничтожен в районе Херсона

Армия
Минобороны РФ: пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ уничтожен в районе Херсона

Пункт управления тактической группы «Гром» украинской армии поражен в районе Херсона. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.

Об этом стало известно 17 мая, в среду. Также были ликвидированы пункт управления подразделений 44-й артбригады вблизи села Преображенка в Запорожской области и наблюдательный пункт сил специальных операций противника рядом с островом Великий Херсонской области.

«В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ», — указывается в документе военного ведомства.

Прежде Минобороны РФ сообщило о достижении всех целей ночного удара по складу боеприпасов украинской армии в Николаеве.
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