Минобороны РФ: пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ уничтожен в районе Херсона

Пункт управления тактической группы «Гром» украинской армии поражен в районе Херсона. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.
Об этом стало известно 17 мая, в среду. Также были ликвидированы пункт управления подразделений 44-й артбригады вблизи села Преображенка в Запорожской области и наблюдательный пункт сил специальных операций противника рядом с островом Великий Херсонской области.
«В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы "Гром" ВСУ», — указывается в документе военного ведомства.
Прежде Минобороны РФ сообщило о достижении всех целей ночного удара по складу боеприпасов украинской армии в Николаеве.