Глава МИД Белоруссии Алейник посоветовал Франции поучиться у КНР дипломатии

По мнению белорусского министра, представители Китая на международной арене помогли урегулировать многие серьезные межгосударственные противоречия. Их опыт мог бы учесть Париж, считает Алейник. Он также подчеркнул, что китайская дипломатия и в наши дни продолжает работать в нужном направлении, выдвигая свой план по урегулированию конфликта России и Украины.