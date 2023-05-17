Глава МИД Белоруссии Алейник посоветовал Франции поучиться у КНР дипломатии

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что КНР могла бы послужить для Франции примером созидательной и нацеленной на мир дипломатии.
По мнению белорусского министра, представители Китая на международной арене помогли урегулировать многие серьезные межгосударственные противоречия. Их опыт мог бы учесть Париж, считает Алейник. Он также подчеркнул, что китайская дипломатия и в наши дни продолжает работать в нужном направлении, выдвигая свой план по урегулированию конфликта России и Украины.
Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Лавров заявил, что Франция не является самостоятельным государством в вопросах внешней политики. Президент европейской страны Эммануэль Макрон, по мнению российского министра, чувствует себя вассалом США и ничего с этим сделать не может.