Российские силы ликвидировали 360 украинских военных и наемников на Донецком направлении

В ведомстве представили основные результаты специальной военной операции России за прошедшие сутки. Российским военнослужащим удалось ликвидировать до 360 боевиков и наемников ВСУ. Также были уничтожены четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два транспортных средства, гаубица L-119, а также артиллерийская установка «Гвоздика».