Вооруженные силы Украины на Донецком направлении потеряли за сутки до 360 человек. Такой информацией поделились в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве представили основные результаты специальной военной операции России за прошедшие сутки. Российским военнослужащим удалось ликвидировать до 360 боевиков и наемников ВСУ. Также были уничтожены четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два транспортных средства, гаубица L-119, а также артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее российские системы ПВО впервые сбили крылатую дальнобойную ракету Storm Shadow. Всего было перехвачено семь таких снарядов, сообщает DEITA.RU.