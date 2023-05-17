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Российские силы ликвидировали 360 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Армия
Российские силы ликвидировали 360 украинских военных и наемников на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины на Донецком направлении потеряли за сутки до 360 человек. Такой информацией поделились в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве представили основные результаты специальной военной операции России за прошедшие сутки. Российским военнослужащим удалось ликвидировать до 360 боевиков и наемников ВСУ. Также были уничтожены четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два транспортных средства, гаубица L-119, а также артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее российские системы ПВО впервые сбили крылатую дальнобойную ракету Storm Shadow. Всего было перехвачено семь таких снарядов, сообщает DEITA.RU.
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