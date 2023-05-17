Аналитик Антонов спрогнозировал реакцию экономик Европы и России на американский дефолт

Тем не менее, если час «икс» все же пробьет и дефолт действительно случится, то это будет одним из самых негативных событий для США. С другой стороны, наличие большого государственного долга создает дополнительное давление на экономику и финансовую стабильность страны. Но министр финансов США Джанет Йеллен все активнее призывает как можно скорее повысить госдолг и не ждать «до последней минуты», поскольку ощутимых выгод от дефолта нет.