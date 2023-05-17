Аналитик Антонов спрогнозировал реакцию экономик Европы и России на американский дефолт

В США накаляется ситуация вокруг возможного дефолта из-за неспособности демократов и республиканцев договориться о повышении потолка госдолга. Глава Минфина Джанет Йеллен уже предупреждала, что денег у Казначейства осталось только до 1 июня, если разрешение на новые заимствования не будет получено — катастрофа. Однако каждый из оппонентов стоит на своем.
Какова вероятность того, что эта «дуэль» выльется в дефолт и что будет в этом случае с другими странами, корреспонденту ФАН рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Я 23 года наблюдаю, как США прогнозируют дефолт, а госдолг все растет и растет. Когда обсуждение повышения потолка госдолга затягивается, выходит глава Минфина США и заявляет о возможном дефолте. Потом республиканцы договариваются с демократами, потолок повышается и все начинается сначала», — прокомментировал эксперт.
Тем не менее, если час «икс» все же пробьет и дефолт действительно случится, то это будет одним из самых негативных событий для США. С другой стороны, наличие большого государственного долга создает дополнительное давление на экономику и финансовую стабильность страны. Но министр финансов США Джанет Йеллен все активнее призывает как можно скорее повысить госдолг и не ждать «до последней минуты», поскольку ощутимых выгод от дефолта нет.
«Не знаю, о каких выгодах говорят эксперты, рассчитывающие, что дефолт спасет американскую экономику. Если только «кинуть» всех инвесторов, которые инвестировали в долг США, создать новую валюту и с чистого листа начать наращивать долг страны», — предположил аналитик.
Надо понимать, что последствия американского дефолта не обойдут и другие страны. В том числе его последствия ощутит и Европа, чьи центральные банки хранят свои валютные резервы в долларе. При этом поведение евро предугадать сложно.
«Дефолт может причинить серьезный вред экономикам всех стран без исключения. Ведь доллар является резервной валютой, и центральные банки хранят в нем валютные резервы. Для Европы США является одним из главных торговых партнеров. Дефолт может увеличить финансовую нестабильность и ухудшить позиции евро. Хотя здесь невозможно точно сказать, какая будет волатильность и что в первую очередь инвесторы будут покупать. Сначала нужно выйти из рисковых активов. А так как все активы номинированы в долларах, то по идее доллар сначала должен резко укрепиться, а потом только обвалиться», — объяснил он.
Собеседник ФАН также отметил, если в США произойдет дефолт по государственным обязательствам, то это может привести к обвалу доллара, акций и усилить позиции российского рубля. Также подобная ситуация может привести к сокращению валютных резервов у российских компаний, которые инвестировали в долларовые активы. Но есть и негативная сторона — российскому бюджету придется нелегко, предупредил Антонов.
«Удар может прийтись по российскому бюджету, поскольку проблемы в экономике США нарушат цепочки международной торговли. Страны начнут сокращать товарооборот с США. В результате снижения международной торговли может уменьшиться потребление нефти и газа», — уверен аналитик.
Ранее президент США Джо Байден был вынужден сократить азиатское турне и отменить запланированный на следующую неделю саммит лидеров стран-участниц альянса QUAD. Такое решение глава Белого дома принял после очередного провала переговоров в конгрессе относительно увеличения потолка госдолга.