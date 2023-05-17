Американские ученые нашли способ сохранения активности мозга в старости

Специалисты Американского общества клинических исследований выяснили, что Омега-3 может улучшать работу мозга в старости, сообщает издание JCI.
Ученые провели исследования транспортного белка, отвечающего за активность нейронов в человеческом мозге. Белок Mfsd2a поставляет лизофосфатидилхолин, то есть липиды с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, нервным клеткам. Специалисты объяснили, что с возрастом мембрана белка истончается, что приводит к заторможенности нейронов.
Исследователи намерены выяснить, действительно ли омега-3 может улучшить память и мышление у пожилых людей. Ученые выразили надежду, что их открытие позволит увеличить активность работы мозга в старости.
Ранее диетолог Маргарита Королева порекомендовала пожилым людям есть чернику для улучшения сосудистой системы. В ягоде содержатся антиоксиданты и биофлавоноиды, которые оказывают противовоспалительное действие.