Американские ученые нашли способ сохранения активности мозга в старости

Ученые провели исследования транспортного белка, отвечающего за активность нейронов в человеческом мозге. Белок Mfsd2a поставляет лизофосфатидилхолин, то есть липиды с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, нервным клеткам. Специалисты объяснили, что с возрастом мембрана белка истончается, что приводит к заторможенности нейронов.