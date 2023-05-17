Глава МЧС доложил Путину об уничтожении огнем более 6 тыс. строений в Свердловской, Курганской и Тюменской областях

Более шести тысяч строений были уничтожены пожарами в Свердловской, Курганской, Тюменской областях. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков.
Огонь распространился в 25 населенных пунктах перечисленных регионов России. В результате были повреждены более шести тысяч строений, в том числе 802 жилых дома.
Министр отметил, что в настоящее время Свердловская область является одним из самых горимых субъектов России. В нем продолжают действовать 27 очагов пожаров, из которых семь находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.
Также Куренков предложил Путину оказать пострадавшим от пожаров жителям Курганской и Свердловской областей дополнительную помощь из федерального бюджета. По его словам, это позволит поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ранее сообщалось, что глава поселка Сосьва в Свердловской области Геннадий Макаров подал в отставку после крупного пожара. Об этом сообщил «Царьград».