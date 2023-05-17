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Правительство России разработает концепцию развития автотуризма

Общество
Правительство России разработает концепцию развития автотуризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и утвердить концепцию развития автомобильного туризма.

Отмечается, что пилотным проектом в сфере новой концепции развития автотуризма в стране, который предстоит реализовать в первую очередь, станет туристический автомаршрут из Санкт-Петербурга во Владивосток, сообщает ТЕЛЕПОРТ.РФ.

Этот маршрут будет включать в себя участки федеральных автотрасс «Россия» (из Москвы в Санкт-Петербург) и «Восток» (из Москвы в Казань). Проект предполагает развитие всей необходимой сопутствующей туристической инфраструктуры.
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