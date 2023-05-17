В Петербурге и Ленобласти эвакуировали 26 школ после получения анонимных писем о «минировании»

Полицейские обследовали более 1300 школ в Петербурге и Ленобласти после получения анонимных писем о том, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства. Из-за сигналов о «минировании» 26 учебных заведений было решено эвакуировать, пишут «Невские новости».