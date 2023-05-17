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В Петербурге и Ленобласти эвакуировали 26 школ после получения анонимных писем о «минировании»

Происшествия
В Петербурге и Ленобласти эвакуировали 26 школ после получения анонимных писем о «минировании»

Полицейские обследовали более 1300 школ в Петербурге и Ленобласти после получения анонимных писем о том, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства. Из-за сигналов о «минировании» 26 учебных заведений было решено эвакуировать, пишут «Невские новости».

Корреспонденция поступила на почту руководства школ Северной столицы и региона с трех разных электронных адресов. Всего в результате оперативных мероприятий на улицы были выведены 12580 человек.

В ходе проверки образовательных учреждений стражи порядка не обнаружили подозрительных предметов или взрывчатых веществ. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел по факту случившегося.
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