После посещения Донбасса российский актер Александр Михайлов указал, откуда у украинского конфликта «ноги растут». По его словам, начало сегодняшних событий было положено еще в 1947 году.
Власти США вели подготовку почвы для украинского конфликта в течение 70 лет. На территории Украины проживает большое количество русских, нуждающихся в защите, сказал артист в беседе с MK.RU.
«Конфликт разрабатывался с американской стороны очень долго, оттуда ноги растут. Это все ведется с 1947 года», — заявил Михайлов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказал мнение, что Вашингтон намерено устраивает провокации, стравливая соседние страны, передает ИА DEITA.RU. Это помогает США сохранять доминирующее положение на мировой арене.