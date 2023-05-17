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Актер Александр Михайлов после поездки в Донбасс назвал ответственных за украинский конфликт

Общество
Актер Александр Михайлов после поездки в Донбасс назвал ответственных за украинский конфликт

После посещения Донбасса российский актер Александр Михайлов указал, откуда у украинского конфликта «ноги растут». По его словам, начало сегодняшних событий было положено еще в 1947 году.

Власти США вели подготовку почвы для украинского конфликта в течение 70 лет. На территории Украины проживает большое количество русских, нуждающихся в защите, сказал артист в беседе с MK.RU.

«Конфликт разрабатывался с американской стороны очень долго, оттуда ноги растут. Это все ведется с 1947 года», — заявил Михайлов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказал мнение, что Вашингтон намерено устраивает провокации, стравливая соседние страны, передает ИА DEITA.RU. Это помогает США сохранять доминирующее положение на мировой арене.
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