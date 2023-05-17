Гендиректора компании «Сибиряк» Владимира Егорова арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве

Владельца строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Накануне утром Егоров был задержан в аэропорту, после возвращения из Москвы. Гендиректор «Сибиряка» подозревается в хищении бюджетных средств при строительстве одного из объектов в Красноярске.
В отношении Егорова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Согласно ходатайству краевой прокуратуры, он был заключен под стражу сроком на два месяца.
Отметим, что компания «Сибиряк» занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. В прошлом году организация получила более 7,18 млрд рублей выручки.