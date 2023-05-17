Индикатор «демократии»: почему Киев игнорирует требования Запада о проведении выборов

В настоящее время Зеленский имеет в парламенте абсолютное большинство, представленное его партией «Слуга народа», однако нет никакой уверенности в том, что ему при проведении легитимных выборов удастся сохранить такое положение. Виной тому бездна, в которую катится Украина: упадок национальной экономики, территориальные потери, гибель огромного числа людей, привлеченного через тотальную мобилизацию на фронт, в том числе в бессмысленные «мясорубки» типа «бахмутской», отсутствие военных успехов и перспектива поражения в предполагаемом сражении за Приазовье. Все это совершенно не гарантирует успех предвыборной кампании в противовес тому составу Верховной Рады, какой существует в настоящее время и который позволяет проводить Зеленскому и его клике любые, самые безумные законопроекты. Как говорится, если работает, зачем менять?