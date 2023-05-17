Индикатор «демократии»: почему Киев игнорирует требования Запада о проведении выборов

В 2019 году Владимир Зеленский стал президентом Украины, набрав во втором туре голосования 73,22% против 24,45% Петра Порошенко. Социологи тогда писали, что такая популярность артиста стала возможной благодаря его обещаниям установить мир в Донбассе. Его фраза «Надо просто прекратить стрелять» стала крылатой и повела за собой людей.
Однако спустя годы все убедились, что Зеленскому никакого прекращения войны не нужно, а от продолжения вооруженного конфликта напрямую зависит его личное благополучие. Текущие события позволяют ему получать преференции буквально от всей Европы, обильно поливая это все кровью простых украинцев.
Итак, выборы в Верховную раду должны пройти на Украине 29 октября 2023 года, а в конце марта 2024-го стране будет необходимо избрать президента. То есть, до голосования за кандидатов Верховную Раду осталось полгода. Для государственного уровня это срок, когда все избирательные процессы должны быть запущены. Однако объявленное Зеленским 24 февраля 2022 года военное положение согласно соответствующему закону фактически исключает проведение выборов, предоставляя киевскому режиму практически неограниченные никакими сроками полномочия. Теперь продление легитимности действующей власти связано только с продлением военного положения.
За несколько месяцев до выборов 2019 года Петр Порошенко под давлением западных кураторов, чтобы не допустить «наступления на демократические права граждан», отменил военное положение, действующее на Украине. Это, собственно, и позволило провести избрание президента в «демократических рамках», которые приветствовались коллективным Западом.
Сейчас же ситуация изменилась. Американские и некоторые европейские издания стали прямо называть Зеленского диктатором, имея в виду фактическую узурпацию власти группой приближенных к президенту лиц, что привело к полному контролю над СМИ, уничтожению оппозиции и исключению малейших проявлений инакомыслия.
В настоящее время Зеленский имеет в парламенте абсолютное большинство, представленное его партией «Слуга народа», однако нет никакой уверенности в том, что ему при проведении легитимных выборов удастся сохранить такое положение. Виной тому бездна, в которую катится Украина: упадок национальной экономики, территориальные потери, гибель огромного числа людей, привлеченного через тотальную мобилизацию на фронт, в том числе в бессмысленные «мясорубки» типа «бахмутской», отсутствие военных успехов и перспектива поражения в предполагаемом сражении за Приазовье. Все это совершенно не гарантирует успех предвыборной кампании в противовес тому составу Верховной Рады, какой существует в настоящее время и который позволяет проводить Зеленскому и его клике любые, самые безумные законопроекты. Как говорится, если работает, зачем менять?
В интервью изданию The Washington Post Зеленский заявил, что в период действия военного положения выборы на Украине невозможны.
«Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. По Конституции Украины после окончания военного положения, думаю, через 90 дней проводятся выборы», — сказал он.
Однако в Европе складывается совершенно иное мнение. Там диктаторские замашки Зеленского не нравятся никому, несмотря на то, что его красиво принимают, дают денег и вооружение. Там в некотором роде чтят демократию и предлагают Зеленскому, горячо заявляющему о стремлении Украины к Евросоюзу и НАТО, следовать установленным принципам.
Для ЕС и США в принципе нет никакой разницы, кто будет в Киеве дублировать их команды — Зеленский, Ермак, Арестович или Залужный, но продемонстрировать, даже в укор России, некие признаки демократии на Украине считают обязательным.
Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) настаивает на том, чтобы Киев организовал выборы в Верховную Раду строго в установленный срок, несмотря на объявленное в стране военное положение.
«Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И, конечно, вы это сделаете. Так что это вам нужно решить этот вызов даже при условиях военного положения», — заявил президент ПАСЕ Тини Кокс.
Он добавил, что «у союзников не будет претензий к Украине, если выборы будут неидеальными».
В Киеве откровенно игнорируют требование ассамблеи. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна «этот вопрос будет решать самостоятельно» — мол, не дело Совета Европы влезать во внутриукраинские дела.
«Я хочу подчеркнуть, что в ПАСЕ должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, а именно — не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно. Согласно нашим законам и согласно нашей Конституции, когда есть введение того положения, в котором мы сегодня с вами находимся, никаких выборов проходить не может. Точка», — заявил Данилов.
Вся эта ситуация показывает истинную стоимость стремления Украины в Европу и НАТО. Оно уместно, когда не противоречит благополучию конкретных людей. Но как только выживание киевского режима ставится под сомнение, никакая Европа уже не указ. Запомним этот момент.