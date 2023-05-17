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Минобороны РФ сообщило о достижении всех целей ночного удара по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении всех целей ночного удара по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

Крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины попал под удар со стороны российских военнослужащих. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны РФ.

В ходе брифинга ведомства указали, что объект находится на территории судоремонтного предприятия в Николаевской области. При атаке были достигнуты все цели удара.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о пресечении действий двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Российские силы действовали в районе населенных пунктов Ивановка и Двуречная.
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