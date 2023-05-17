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Этап Гран-при «Формулы-1» в Имоле отменили из-за затопления гоночной трассы

Общество
Этап Гран-при «Формулы-1» в Имоле отменили из-за затопления гоночной трассы

Причиной переноса мероприятия стали мощные ливни, которые обрушились на север Италии, сообщает Corriere della Sera.

«Формула-1» сообщила о переносе этапа Гран-при в Имоле, который должен был состоятся на предстоящих выходных. Организация отмечает, что в текущих условиях безопасное проведение мероприятия невозможно.

Стихийное бедствие продолжается в регионах Италии. Департамент гражданской защиты государства объявил красный уровень погодной опасности из-за затопления и оползней. Также известно о погибших и пропавших без вести.

Ранее власти Италии сообщили об ущербе в 1 млрд евро из-за ливней. Наводнения нанесли большой урон населенным пунктам и жителям региона.
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