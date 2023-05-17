Власти Москвы в 2023 году планируют благоустроить шесть улиц в формате «от дома до дома»

Московские специалисты в текущем году благоустроят шесть улиц в формате «от дома до дома». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как пишет сетевое издание «Типичная Москва», формат «от дома до дома» является одним из важнейших компонентов общегородской программы «Мой район». Программу запустили для создания удобных условий проживания во всех районах и поселениях столицы, отметил чиновник.
Ремонтники обновляют территорию от фасада дома на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. В данный момент работы выполняются на шести московских улицах: ул. Башиловская, ул. Шаболовка, ул. Нагатинская, ул. Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная аллея.
Воздушные линии с улиц спрячут в кабельную канализацию, проложат дополнительные ливневки, обновят покрытие дорог и тротуаров, установят фонари с энергосберегающими светильниками и современные остановочные павильоны с парковками. Также поставят скамейки и навигационные стелы, проведут озеленение, отремонтируют детские и спортивные площадки, поделился Бирюков.